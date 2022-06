Créateur et fabricant de mobilier indoor et outdoor haut de gamme, la marque Sérénité Luxury Monaco a choisi de s’implanter dans l’une des villes les plus emblématiques et prestigieuses de la Riviera, Monaco Monte-Carlo.

La qualité exceptionnelle des produits sélectionnés et les finitions irréprochables de son mobilier ont fondé la réputation de la marque et son expertise dans le développement permanent de produits nouveaux, uniques et élégants intégrés aux projets sur-mesure de ses clients. Les concepts développés sont caractérisés par l’utilisation de matériaux hautement performants et d’innovations techniques qui assurent la pérennité du mobilier : résistance aux UV et aux intempéries, résistance à la traction et aux produits chimiques, stabilité des couleurs. La marque accompagne également ses clients dans la définition de leur concept et l’optimisation des usages produits pour accroître leur durée de vie, l’image client mais aussi le confort et le bien-être des utilisateurs. L’équipe expérimentée de Sérénité Luxury Monaco intervient de la recherche de tendances à la création et jusqu’à la production du concept. Elle met aussi en place un accompagnement clientèle complet : décoration, création du mobilier et conseil en agencement. Sérénité Luxury Monaco travaille ainsi avec la plus haute exigence à la mise en œuvre de grands projets de transformation d’espaces mobiliers et accompagne aujourd’hui les plus grands professionnels du luxe.