Propriété légale

"Fasciné par les ambiances lumineuses des œuvres de Vermeer et par la sensualité de Ingres, c’est tout naturellement que Logan s’oriente vers l’hyperréalisme et le trompe-l’œil. Au delà de la technique, en créant ses ambiances, il transcende la réalité : une simple pomme ou un verre de vin deviennent alors objets de contemplations. Son idéal : insuffler la vie. Renommé pour sa minutie et pour l'originalité de son travail, l’artiste aime prendre son temps; bannissant les contraintes commerciales qui obligent la répétition d’un thème, chaque œuvre est unique et possède sa propre âme." . L'artiste travaille actuellement sur le thème des grands crus, des empilements de livres et autre bric-à-brac.