Green Mood, société belge, propose un nouveau concept de design végétal révolutionnaire sans aucun entretien (ni taille, ni eau, ni soleil) . Nos créations végétales embellissent votre intérieur, vos lieux de travail (accueil, couloirs, salles de réunions, bureaux, cafétéria, salle d’attente, …) de manière personnalisée et unique . En effet, nous concevons et réalisons pour vous des cadres, des tableaux, des murs ou des objets garnis de végétal stabilisé sur mesure. En plus du côté esthétique, il vous procurent un sentiment de bien-être, diminuent le stress et augmentent l’efficacité. Profitez-en aussi dès aujourd’hui !

Appelée “Lichen des Rênes”, cette mousse

pousse dans les forêts du Nord de l’Europe. Elle est récoltée à la main dans le respect de la plante et de son environnement. Le lichen stabilisé est un produit naturel et 100% biodégradable. Le lichen doit être placé dans un environnement avec une humidité ambiante de minimum 50%. Le lichen ne demande absolument aucun entretien. Elle agit aussi comme isolant acoustique et est non allergène. Il peut être placé dans des pièces sans lumière naturelle.