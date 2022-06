C'est en 1943 que Pierre Burte prend la direction des Pépinières BESNARD à Olivet. En 1967, avec huit autres pépiniéristes Orléanais ils fondent le GIE PLANDOREX, premier groupement Français d'exportation spécialisé dans la vente des jeunes plants, ce sont chaque année quelques 20 millions de jeunes plants exportés sur plus de vingt pays différents.Le transfert et une restructuration importante sont menés à bien en 1981.Une multiplication moderne est construite sur 8000 m2 entièrement sous serres verre, assurant la sécurité climatique de la production de boutures.Une unité de production hors-sol est créée sur six hectares autour du bâtiment de bureaux et expéditions. Nos productions sont regroupées exclusivement sur le site de Cornay. Nos clients sont Pépiniéristes et Paysagistes, nous réalisons 20 % de nos ventes à l'exportation.