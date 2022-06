Être entre . Être mu.

L’artisan Emilie Griere est «entre». Entre l’innovation, le savoir-faire, la sculpture et l’objet. Sa motivation première est d’exploiter les qualités intrinsèques, plastiques et esthétiques, des matériaux composites. En débrousailleuse et au fil de recherches et expérimentations, elle en ressort une matière sensible et délicate. De nouveaux aspects et matières émergent. Après la réalisation de plusieurs pièces uniques et oeuvres lumineuses en fibre de verre elle développe une collection de luminaires en silicone, sous la marque mu.

Elle collabore pour certains modèles avec le designer Jérémie Bernard dans une démarche de design artisanal. Ensemble, ils mettent au point de nouvelles techniques de travail du silicone. Inspirées du travail de la terre et du plâtre, ces techniques créent de nouveaux matériaux, l’estampage de silicone et tissu de verre devient papier silicone.

http://mu-silicon.com/

Emilie Grière est membre Ateliers d'Art de France.