Reconnu comme l’un des meilleurs spécialiste dans le design et l’architecture du XX ème, Clément Cividino est considéré comme la génération montante du métier. Collectionneur depuis une douzaine d’années, il tente d’avoir un éveil permanent envers diverses créations, réalisations ainsi qu’à la jeune création.

Son œil averti lui à permis de mettre en lumière les travaux de plusieurs designers et artistes comme l’architecte Georges Candilis, Jean Paul Barray, les Simonnet sculpteurs …créant ainsi, au fil du temps, une collection variée avec laquelle il élabore désormais des projets d'expositions à la fois structurées et originales en imaginant une scénographie afin de présenter ses pièces et œuvres documentées en totale résonance avec les espaces qu’il occupe.

Pour certains, il est galeriste - antiquaire, pour d’autres, il est chercheur, voir même designer. Lui, en mode "Nouvelles vagues" préfère défendre son statut de « curateur » Méconnu et considéré comme le plus jeune métier du monde.

Un métier encore trop méconnu c’est pourquoi, il a stratégiquement choisi de mettre sur le devant de la scène ses travaux grâce à la communication de ses actions à travers la presse nouveaux médias permettant ainsi de soulever et mettre en avant la diversité de son métier, parcours, intérêts et inspirations, tout en améliorant la qualité de rapports avec les artistes, collectionneurs et autres acteurs du marché en évoquant une dynamique qui les anime, une énergie, une histoire , qui sous-tend la quête de l’objet rare ou populaire à travers des espaces stimulants tout en apportant une nouvelle vivacité au marché dans lequel il exerce.

Artistes du XXème :

Le Corbusier , Pierre Jeanneret, Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Georges Candilis, Les Simonnet, Jacques Tissinier, Marcel Ramond, Wolfgang Feierbach, Pierre Martin Jacot, Werner Zemp, Jean Ribière, Charles Zublena.

Artistes contemporains : Matali Crasset, Sébastien Baldini, Laurent Méthot, Sylvain Maisoneuve, Ma2f, Mathieu Malvoisin,