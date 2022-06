Passionné par le travail du bois et résolument tourné vers la création, ce menuisier et architecte d’intérieur laisse libre cours à son imagination. Laurent Mertens travaille principalement les bois indigènes et le MDF qu’il décline dans toutes ses couleurs. Il allie modernité, simplicité et créativité. Ses œuvres vous emmènent dans un univers contemporain où il associe également le bois et le métal.