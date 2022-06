"Entre art et design, il n’y a qu’un pas."

Voilà comment cet artiste et designer lyonnais envisage ces deux pratiques simultanément. Un design innovant et porteur de sens, conciliant créativité et usage. Diplômé de l’Ecole d’Art Appliqué de la ville de Lyon en 2004, entre BTS et Beaux-Arts, il effectue durant 4 ans une formation en Architecture intérieure et Design qui lui permettra par la suite, d’affûter cette vision artistique transversale. Bertrand Jayr s’amuse à faire parler les objets. Fortement imprégné par l’Art conceptuel, c’est souvent l’intention qui dicte sa démarche.