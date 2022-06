Fondée en 2003 et basée à Montréal au Québec, l'entreprise CIKADA est, depuis ses premiers jours, dirigé par le designer et ébéniste Christophe Garoscio. L'entreprise se spécialise dans la conception et la réalisation de mobilier et de lampes de style contemporains. Elle propose ses services de conception et fabrication sur-mesure autant pour les particuliers que les professionnels.