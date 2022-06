La Maison GILLES DEWAVRIN élabore des senteurs uniques avec les meilleurs parfumeurs français. Nos principaux thèmes de prédilection : La volupté, la gourmandise et la fraîcheur… Nos sources d’inspiration essentielles : L’Orient, le thé et les fleurs… Notre passion : Sublimer l’atmosphère de la maisonpar la création de nouveaux parfums, procurer bien-être et bonheur en enveloppant vos intérieurs de senteurs raffinées.

BOUGIE PARFUMÉE - SPRAYS D'AMBIANCE - EAUX DU LIT