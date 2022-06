Violet de Mars est une société spécialisée dans la décoration d'intérieur.

Vous avez besoin d'un conseil en décoration d'intérieur à domicile ? Mélanie se déplace chez vous pour vous rencontrer et découvrir votre cadre de vie lors d’une visite de deux heures environ. Ce moment privilégié constitue la phase capitale de l'intervention. C'est en vous écoutant parler de vos pièces à vivre qu'elle peut comprendre vos attentes et vous proposer des solutions de décoration et d’aménagement intérieur qui satisferont vos besoins et vos envies. Que vous soyez célibataires, parents ou retraités, l'écoute et l'observation permettent d'appréhender votre façon de vivre et d'habiter votre maison ou votre appartement. À l'issue de la visite, Mélanie vous soumet ses propositions - couleurs, matériaux, organisation de l'espace et des volumes, agencement du mobilier - et vous met en relation avec des professionnels qualifiés pour réaliser vos travaux : peintres, agenceurs, tapissiers… Elle assure pour vous le suivi des travaux et vous propose les objets de décoration, fournitures et ameublement adaptés : rideaux, tapis, luminaires, mobilier et canapés…

Nos prestations conseil :

Suggestion de couleurs et de matériaux à l’aide de nuanciers

Organisation de l’espace et des volumes

Agencement du mobilier et des objets décoratifs

Nous intervenons sur plusieurs éléments de décoration :

Papiers peints

Peintures

Revêtements de solsTapis

Luminaires

Rideaux sur mesure

Mobilier