Avec et pour les architectes, les décorateurs et les particuliers, astropol compose et réalise des installations lumineuses sur mesure.

Des premiers croquis, des premières idées à l'installation sur site du projet lumineux et en fonction des besoins des clients, le studio coordonne et effectue les phases de recherches, création, développement technique, étude et intégration de la lumière, fabrication et installation.

À partir de notre idée ou d'un croquis imaginé par notre client, nous exécutons pour et avec lui le projet en étroite collaboration, il est directement impliqué et la notion de sur mesure prend son sens.