qfa est une SARL d'architecture. Elle s'attache à répondre aux demandes des différents clients en apportant à chaque projet un regard sensible pour une réponse qualitative, fonctionnelle et adaptée aux contraintes contextuelles, économiques et réglementaires.

qfa s'inspire de l'existant et propose une architecture issue d'une réflexion sur le site pour porter le projet vers une architecture contemporaine, respectueuse du lieu, de son histoire, sa géographie et son vécu. qfa travaille sur l'espace et la lumière, la structure et la matière; deux à deux, à quatre mains, pour combiner espace et structure, lumière et matière.

Pour une architecture généreuse et volontaire.

qfa devient qfd pour proposer un design sur mesure et inscrit dans son lieu, interdépendant de l'environnement existant pour lequel il est pensé et dessiné

Pour un design simple et élégant.