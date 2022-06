La philosophie

Atelier d’architecture, créé en février 2011 par David HYBRE, architecte, après avoir

exercé une collaboration et association de 15 ans auprès de l’architecte Claude MARTY.

Cet atelier se veut un lieu de rencontre entre les acteurs pluridisciplinaires

de l’architecture et ceux des métiers de l’acte de construire. Notre architecture est guidée par un souci de convivialité, d’humanité et de respect de l’environnement. Elle place l’homme au centre des préoccupations et des fonctionnalités du projet.

Notre équipe est constituée de spécialistes : architectes, économiste, coordinateur de travaux, dont les compétences permettent de maîtriser la conception, la réalisation

et le coût des travaux, de la phase esquisse à la remise des clés. En outre, selon le projet,

nous y associons des décorateurs ou des architectes d’intérieur.

Nous sommes particulièrement attentifs à la rigueur de nos pièces écrites, rédigées

en interne par notre économiste, en relation étroite avec nos bureaux d’études.