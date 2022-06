Séverine Kalensky est la dirigeante depuis 1997 de SK Concept La Cuisine dans le Bain.

Spécialiste de l’aménagement d'intérieur, décoration, design d'espace et architecture d'intérieur, SK Concept La Cuisine dans le Bain propose un concept innovant pour vous permettre de changer ou de créer votre aménagement complet dans votre habitat. www.lacuisinedanslebain.com

Pour toute demande d'étude de votre projet, veuillez nous contactez exclusivement via le formulaire contact de notre site : http://www.lacuisinedanslebain.com/contact.php

OU par téléphone pour tous rendez-vous au 01.43.07.97.43

Création de projets personnalisés et sur mesure : cuisine, salle de bains, Dressing, Rangements, Aménagements de chambre, de bibliothèque, de séjour... gain de place et optimisation des espaces. Le total home design a portée de tous : création, conception, ameublement de l'habitat, installation de mobilier de cuisine, salle de bains, électroménagers, rangement sur mesure et accessoires.

L'ensemble du mobilier est proposé en design Italien : GeD cucine , Tomasella , Armony cucine ,Ideal bagni , Casabath ... pour tout type de projet.