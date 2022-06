Sculpteur céramiste, j’exerce depuis 1982.

Passionné par la terre et la sculpture, autodidacte en grande partie, j’ai suivi différents stages : Construction de four céramique, conduite de cuisson, chimie céramique...

"Il m'a fallu tout ce temps d'atelier de recherches, d'échecs, pour être ce que je suis : un artiste, un saltimbanque de la terre"

Les réalisations sont très souvent de grands formats. L’orientation du travail est influencée par l’écrit : un conte ‘la danse des coquillages’, et une série de portraits … Léo Ferré, Antonin Artaud, Berlioz, Pierre Soulages . Les toutes dernières réalisations intègrent céramique raku et verre. " L’approche du corps humain est une constante dans mon travail, associée à l’esthétique du RAKU, les réalisations obtenues prennent un sens d’archéologie et de rêves. "