Boutique d'accessoires design pour la maison, marrants, ludiques, utiles à Nation (Paris)

Nolan est une boutique, dans le quartier de la Nation (Paris 20e), qui propose des luminaires et accessoires originaux et très utile pour la maison… Vous pouvez visiter notre boutique en ligne où se trouve notre sélection d’articles pour vous. Paiement sécurisé via Paypal : www.nolan.fr

ALESSI – ARTI & MESTIERI – MISS ZOÉ - KOZIOL – PRESENT TIME -PROPAGANDA - STAMPS – INCIDENCE - FRED - INVOTIS - BITTEN - HOOBBE - SUCK UK - DOIY … Des articles pour la cuisine, salle de bain, wc, art de la table, séjour, café, thé, luminaire, lampe...

Nolan propose également un service d'architecture d'intérieur : www.nolan.fr/architecture