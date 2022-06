Béatrice Recoing est une agence d'architecture d'intérieur à Marseille depuis plus de 28 ans. Pour les projets d'architecture d'intérieure, l'agence apporte une attention particulière aux besoins des clients. En effet, une écoute et une compréhension de leurs attentes ainsi que la prise en compte du lieu et de l'environnment sont les clés de la bonne réussite d'un projet d'arhcitecture ou d'aménagement d'intérieur. Une des spécificités de l'agence d'architecture d'intérieur est le travail qui est réalisé sur la lumière et les éclairages représentant notamment la moitié du travail en décoration. L'appel à différents spécialistes du secteur permet un rendu de haute qualité de nos réalisations d'aménagement et de décoration d'intéreur.

L'agence peut vous proposer des solutions sur-mesure pour vos projets d'architecture intérieur et réaliser des missions partielles (étude et conception d'une projet) ou des missions complètes (conception, aménagement, suivi de chantier). L'agence intervient sur toute la France et est située à Marseille (Bouches-du Rhône).