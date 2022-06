L'Atelier Chez Soi crée des patrons de meubles en carton et luminaires en carton pour permettre à tous de transformer un simple matériau d'emballage en objet design et fonctionnel. L'Atelier Chez Soi propose des méthodes pour apprendre à travailler le carton ondulé, et tout le matériel nécessaire pour construire et décorer ses meubles et luminaires en carton ondulé recyclé.