Florent LASBLEIZ - Designer insomniaque mais Rêveur depuis 1994

Après ses études à l'Ecole Supérieure des Beaux Arts de Brest où il a eu pendant 5 ans comme professeur Olivier Mourgue, le célèbre designer qui avait dessiné les sièges "Djinn" pour le film "2001 l'odyssée de l'espace" de Stanley Kubrick. Florent LASBLEIZ, est embauché dans l'une des grandes Agence de Design global Française ou il deviendra Directeur Artistique du secteur design produit & transport.

Il fera notamment partie de l'équipe de création du Tramways de Paris.

Puis passe par l'industrie chez le leadeur européen du secteur avant de développer ses propres projets dans une démarche toute personnelle...

Il ouvre son studio en 2008 après avoir passé 13 ans à multiplier les expériences sur de très gros projets dont la production est visible à travers le monde.

"Ce que j'aime ce sont les rencontres, les échanges, les ateliers, les Artisans, la matière... tout est possible"

« Le design ? Je ne sais pas ce que c’est… moi, je ne fais que rêver…» nous confie-t-il. C’est de toute évidence dans un monde imaginaire, ludique et fonctionnel qu'il semble puiser son inspiration.

Il est sélectionné pour plusieurs expositions dont "la Biennale Internationale de Design de St Etienne" (2002/04/06) ou encore pour "the International Festival Design of Moscow / Design Act" (2009/10) organisé par le ministère de l'industrie de Russie au centre d'Art contemporain de Moscou.

Il sera parmi les 9 finalistes du prix Liliane Bettencourt, "dialogue, intelligence de la main 2013" pour son couteau "Paul" dit le "Bleiz mor" (loup de mer en Breton) dessiné avec le double meilleur ouvrier de france de la coutellerie, Mr Jean Pierre Sucheras. Ce couteau, également récompensé par l'attribution du "label de l'observeur du design 2014" décerné par l'APCI, gage de reconnaissance pour le design et l'innovation, et exposé à la cité des sciences et de l'industrie de Paris la même année.

En 2015 il est encore une fois récompensé par l'attribution de deux nouveaux "labels de l'observeur du design". Le premier pour une e-cigarette dessiné pour la marque Cigartronic et le deuxième pour sa chaise ludique "Lévitor". Ces deux projets seront exposés encore une fois à la cité des sciences et de l'industrie de Paris.

Le partage du savoir et sa transmission sont des points importants dans sa démarche c'est pourquoi Il enseigne également dans plusieurs grandes écoles de design Française à Paris (Créapole) et à Nantes (Pivaut & design Nantes Atlantique).

Ce n’est donc sûrement pas par hasard que l’Education nationale a choisi le lit dessiné pour ses filles comme sujet du BAC Arts appliqués en 2007.