Basée au cœur des édifices qui caractérisent l’architecture du vieux Lyon, l’agence AM by Annie Mazuy fait évoluer, vivre ou revivre des appartements, des maisons voire même des bureaux ou des restaurants Lyonnais. De ses inspirations des 4 coins du monde, Annie Mazuy, travaille en partenariat avec ses clients qu’elle aime appeler ses « collaborateurs ». Ensemble ils élaborent, composent et mettent en scène leur cocon. Un accompagnement global, de la conception des plans en perspective jusqu’à la réalisation du projet et des travaux, grâce à l’équipe technique qu’elle s’est faite autour d’elle. Maître d’œuvre et artisans, étroitement liés au projet dès le départ mettent en scène les projections 3D validées avec les clients. De son métier, Annie Mazuy en a fait sa passion et œuvre aujourd’hui pour des personnes vivant au delà du périmètre Lyonnais. Les villes comme Cannes, Genève ou Paris lui ouvrent désormais leurs portes pour ses idées et son travail.