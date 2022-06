Xavier Forêt petit fils de menuisier, a grandi dans un atelier entouré par les odeurs, le touché, les couleurs du bois. De ce regard sur l’atelier et l’amour du bois est né l’envie de travailler d’autres matériaux nobles : le cuir , la laine, le lin ainsi les textures innovantes - contemporaines.

C’est la volonté de s’inscrire dans son temps qui anime l’atelier Xavier Foret, proposer des solutions esthétiques et techniques adaptées, autant par les matières proposées que par les méthodes employées. L’atelier a à coeur de s’inscrire dans la continuité séculaire des métiers créatifs de l’artisanat.

Tout en s'adaptant aux nouvelles matières (thermiques, phoniques, ignifuges, hydrofuges…) La méthode elle même est importante, certains projets nécessitent la fabrication d’outils ou de protocole pour réaliser les souhaits de nos clients.

Chaque projet est une aventure humaine et professionnelle, respectueux de ses enjeux financiers (Architecte, C.H.R.,agencement et particuliers) qu’il s’agisse de la restauration d’un fauteuil de famille, de la réalisation d’un dressing gainé en cuir ou la création de banquettes d’une salle de restaurant.

Depuis trois ans nous travaillons sur différentes approches de la création cuir et textiles :

Écrin cuir 13" Whisky Domaine des hautes glaces

Monkey Club - restaurant mixologue

Forum plan de campagne pour Ora-Ïto - salon d’accueil garniture mural concave

RedWooD par Nathalie Dufour - bar à cocktails

Black Forest society par Phillipe Batifoulier -

bar à cocktails Meubles Corpus pour Benjamin Graindorge - gainage et garnissage

Au fil des années l’atelier Xavier Foret s’est enrichie de sa collaboration avec la Sellerie de Luc Geffroy ainsi que la Maroquinerie Grech.

C’est dans cette dimension multiple que sont proposées les compétences de l’atelier.

Plus récemment l’atelier a accueilli un graphiste afin d’explorer la création textile, et des premiers pas vers un accompagnement plus personnalisé : notre volonté est de proposer au maximum un service sur mesure, que ce soit en terme de garnissage ou d’esthétique.

Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec d’autres corps de métiers : des menuisiers tel que « la Fabrique » , des serruriers ou encore des acousticiens ...

Aujourd’hui l’avenir de l’atelier c’est la création, l’innovation et les échanges internationaux. Le pôle de compétences que représente l’atelier souhaite partager son expérience à travers le monde, cela passe par « Méthode & application » un édition pédagogique et l’implantation d’un atelier au Viet-Nam et différentes collaborations avec des studios de création tel Rice-Creative et des artisans vietnamiens créant une aide à la scolarisation par la vente de création des ateliers.