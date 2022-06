Viva la roboluciòn!

Graphiste, +Brauer vit et travaille à Paris. Il réalise depuis plus de 20 ans de nombreuses pochettes de disques pour des artistes français et internationaux et s’exprime parallèlement comme plasticien à travers la peinture, la photo et la sculpture.

Il expose régulièrement à Paris et dans différentes villes européennes et présente ici quelques pièces de sa série « Viva la roboluciòn ! »

+Brauer sélectionne avec attention des pièces vintage au passé industriel, marquées par le temps et le travail des hommes qui lui ont forgé une patine. Admiratif de la beauté, parfois cachée, de ces pièces abandonnées, il modifie leur apparence, les sculpte, en y associant la lumière avant de les assembler pour créer une œuvre unique et poétique. Ce n’est pas l’aspect technologique, mais la forme originelle, brute, quasi primitive du robot qu’il recherche.

La beauté des matériaux et les vénérables patines se révèlent au jour, tandis que, la nuit venue, d’étranges lumières nous accompagnent. Dès le début de la conception, la mise en lumière fait partie intégrante de l’œuvre et chaque robot est conçu de façon à exister différemment, selon qu’il soit allumé ou éteint.

Issus des fonds d’ateliers et des garages, ils renaissent en des œuvres uniques posant sur nous leur présence bienveillante, leur personnalité imposante, leur étonnante humanité. Comme une résistance poétique à la surconsommation.