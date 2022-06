Agence d'architecture inscrite dans une démarche liée au contexte (le lieu), à l'usage (les besoins) mais aussi dans un rapport d'échange et de confiance avec la maîtrise d'ouvrage.

A la recherche de solutions constructives économiques, l'ossature bois s'est imposée jusqu'alors comme une évidence : des chantiers propres, rapides et des performances thermiques inégalées . Son écriture architecturale est simple et efficace, avec toujours le souci de proposer des vues et d'amener la lumière dans des espaces aux proportions agréables.