TISS’AME réinvente les basiques de votre décoration intérieure en y invitant des étoffes nobles, tissées à la main grâce à un savoir-faire ancestral.

Au printemps 2011 tout commence par l’ histoire d’amitié des créatrices. Inspirées par le métissage des cultures, des valeurs d’universalité et une passion pour l’artisanat elles souhaitent grâce à TISS’AME poser un pont entre Afrique et Occident. Aujourd’hui elles proposent des collections contemporaines et colorées mêlant à la fois modernité et authenticité.