l'Agence conçoit des espaces ergonomiques et fonctionnels en jouant sur les formes, l’impact de la lumière, de la couleur et des matières tout en s’imprégnant des lieux pour répondre aux besoins et au bien-être de leurs occupants. L'écologie, le développement durable et le recyclage sont au coeur des préoccupations d'ADI-HOME dans l'élaboration des programmes. Elle intervient auprès des Particuliers et des Entreprises dans leurs projets d'aménagements avec des formules adaptées. Basée à STRASBOURG, son domaine d'intervention s'étend à toute l'ALSACE, Bas-Rhin, Haut-Rhin et les Pays Limitrophes

L'AGENCE :

L'agence composée de deux collaborateurs, un architecte d’intérieur et une décoratrice d’intérieur . Sociétaire de la coopérative d’activité ANTIGONE depuis 2011, ses activités incluent la construction à partir de l’existant, la réhabilitation, le space planning, la décoration, la recherche et la sélection de mobilier. Son champ de compétences s’exerce donc de la conception à la réception des ouvrages, du gros œuvre aux détails de décoration intérieur.

ADI-HOME est membre du

PôleAction des Architectes d'Intérieur Grand Est

COMPETENCES :

croquis de recherches

plans d’exécution

rendus photo-réaliste

planning

réunions de chantier

situations de travaux

permis de construire

déclaration préalable





DOMAINES D'INTERVENTION :