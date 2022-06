Hub design éditions est une jeune société d’éditions d’objets et de mobiliers créée en 2012 par deux designers passionnés. Basé à Saint-Étienne, seule ville française du réseau des villes créatives de design UNESCO, hub design éditions dévoile un paysage formé de rencontres et empreint d’équilibre. Ses engagements avec les créateurs, les artisans, les industriels et des savoir-faire sont quelques-uns des ingrédients de cet équilibre. Douceur d’utilisation et d’intégration, afin de favoriser les usages et l’insertion des objets et mobiliers dans différents environnements, promotion d’une consommation durable par un dessin/dessein soigné et grande qualité de fabrication en sont les autres composantes. Susciter plaisir et étonnement à travers des formes, des jeux de lumière, des matières afin de créer du lien entre l’usager et l’objet tel est l’objectif de hub design éditions.