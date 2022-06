Voici près de 10 années qu’elle est installée à Montrouge avec son équipe.

Une équipe constituée de fidèles piliers comme Pascale Poirier, Hicham Hamze-Khaddaj, Alexandra Trebbia, Philippe Lecointre, Jeremy Seyrig, et de quelques dévoués électrons comme Charles, Thomas, Aldo, Paula, Emmanuel, qui reviennent - toujours avec plaisir -, au gré d’un stage, d’une HMO, d’un concours à porter... Une équipe qui se plait à l’épauler dans toutes ses approches quelles qu’elles soient - créatives, techniques, environnementales (et même administratives) - qui a conscience du privilège qu’elle détient en côtoyant au quotidien une pédagogue hors pair. Car si Fabienne Bulle enseigne à l’Ecole Spéciale d’Architecture depuis 1982, si elle transmet aux jeunes prétendants au métier d’architecte sa passion pour l’architecture, sa détermination à examiner avec rigueur - et ferveur – chaque composante d’un programme, chaque détail d’une construction, qu’elle soit en béton, en bois ou en métal, c’est sans relâche et avec un appétit égal qu’elle poursuit son rôle pédagogique au sein de son agence. C’est donc à Montrouge, en fond d’îlot, dans un atelier ouvert sur une cour joliment plantée, aux aménagements qui rappellent ceux que déclinait Alvar Aalto pour son agence/maison d’Helsinki, qu’une poignée de jeunes gens (entre 6 et 10) partagent les valeurs exprimées dans chacun des projets conçus dans ces lieux, qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un équipement public – d’un groupe scolaire, d’un E.H.P.A.D., d’un Hôtel de Police, d’un Palais de Justice … Des valeurs pour certaines empruntées à Alvaro Siza, à Louis Kahn, à Gaston Bachelard aussi (…) et pour d’autres, toutes personnelles, issues de rencontres singulières, d’une expérience vécue auprès d’un maître d’ouvrage d’exception et devenu, au fil d’un suivi d’opération, un ami sincère, ou d’un savoir-faire acquis auprès d’un menuisier, devenu au fil d’une minutieuse exécution puis de nombreuses réalisations partagées, un compagnon de route inconditionnel. Des valeurs toujours nourries par les recherches sur « l’habiter », le confort d’usage, l’apport de lumière naturelle, les performances thermiques, les qualités durables… Des valeurs toujours exacerbées par le chantier conduit avec la précision requise et surtout avec le plaisir de construire tout aussi fort que celui de la conception qui le précède. Des valeurs humaines aussi (et sans doute essentiellement) toujours exaltées…

Texte de Pascale Blin