BOQA éditeur de mobilier design et vintage! "Made In Bordeaux". Du fil scoubidou de couleur au lacet cuir, BOQA propose une gamme coloré et variée de mobilier fil.

On peut notamment trouver un fauteuil blanc complètement épuré ou une chaise multicolore installée à la cité de la mode et du design ces derniers jours par une équipe de choc!

Fraîcheur acidulé, pureté et élégance, chaleur cocooning sont les trois univers que BOQA s'efforce de développer.

Créer, innover dans l'esthétisme et le design est l'une des motivations de BOQA qui propose une dizaine de nouvelles pièces par an afin de vous surprendre et de vous étonner.