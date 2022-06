Sculpteur professionnel, diplômé de l'école Boulle, je crée de nombreux objets en céramique (porcelaine moulée et vase en grès entièrement modelé) ainsi que des modèles éditables de mobilier (luminaires, table et chaise).

J’expose régulièrement mon travail de sculpture depuis une trentaine d’années en galeries,

institutions et salons, (première exposition personnelle en galerie à Paris en 1985) . Parallèlement, j’ai développé une activité de création d’objets, ce qui me ramène à ma formation à l’école Boulle où j’ai également enseigné les arts plastiques et le design de 1982 à 1999. J’ai créé récemment une table qui se constitue de la façon suivante : Un piètement en fonte d'aluminium, poli sur l'extérieur, brut de fonte sur ses bords et laqué à l'intérieur avec une résine époxy que je pigmente. Un cadre en acier soudé et laqué avec la même résine époxy. Chaque pied y est fixé par trois vis. Un verre trempé de 10 mm. d'épaisseur, arrondi aux angles avec une finition JPP, sur lequel je peins avec une résine époxy souple et teintée le dessous du plateau. Cette couche de peinture outre de créer un effet de coloration et de translucidité, me permet un contact antichoc et antiglisse avec le cadre métallique. Le plateau se pose et se solidarise à la table par son propre poids, la peinture souple empêche celui-ci de bouger sur le cadre.