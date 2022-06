Situé à côté d'Annecy, l'Atelier Wolff & Associés existe depuis plus de vingt ans et travaille pour la commande publique ou privée avec une cinquantaine de références réalisées dans la Région Rhône Alpes. Nous avons une expérience importante et diversifiée dans tous types de programmes : logements, EHPAD, scolaires, équipements sportifs ou culturels, bureaux, maisons...Autour des deux architectes Jean-François Wolff & Yves Mugnier, l'Agence d'architecture regroupe une équipe compétente et soudée de 6 personnes.