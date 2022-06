C'est une quête imagée. Transmise par des formes d'une douceur froide : dessins méticuleux, géométrie aléatoire, objets inconnus, utile ou sculpturale. Le plâtre liquide se transforme en une matière froide et solide, il se grave, le bois se taille. Les matériaux se transforment pour devenir des sculptures, des plaques à graver, certaines restent vierges et figent leurs passés liquides dans un dégagement de chaleur. Création d’un univers spirituel inaccessible, d’une croyance où s’entremêlent références cosmiques et primitives. Sans signification identifiée, sans provenance, laissant libre cours à l’imagination, pour une histoire à inventer hors du temps.

