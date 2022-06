KAARON un design d'auteur.

Notre philosophie est éthique.

Atemporalité du "BIEN FAIT"

Made in France.

Mettre à l'honneur le travail de la main pour maintenir un Artisanat d'art.

Nos matières sont choisies par la cohérence de notre engagement.

La singularité sculpturale des créations révèle une complexité d'assemblages,

d'emboîtements et de coupes.

Les pièces sont estampillées et numérotées, en petites séries ou pièces uniques.

Entre design et création, notre inspiration puise à la source de l'objet d'art.

KAARON an author's design.

A philosophy based on ethical principles.

The timeless quality of a job well done.

Made in France.

To place handcraft art expertise at the forefront of the work.

Sourcing only the highest quality materials, ion accordance with our work ethic.

The original sculptural design demonstrates a complex method of assembly.

The pieces are stamped and numbered as a series or individual pieces.

Creating something unique that transcends mere design.