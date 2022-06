La Chance est une nouvelle maison d’édition française de mobilier, tapis et luminaire qui présente les créations d’une sélection cosmopolite des meilleurs designers de la nouvelle génération.La Chance poursuit un objectif ambitieux : incarner une certaine idée du style français et donner une interprétation contemporaine de la tradition hexagonale du mobilier ornemental et décoratif.La Chance propose donc des pièces sophistiquées, riches et graphiques, à même d’animer des intérieurs souvent trop sages. Un retour à un luxe démonstratif et chaleureux qui se démarque du design conceptuel érigeant l’épure en absolu. Ainsi, de beaux matériaux servent des pièces à forte personnalité et un dessin réfléchi dans les moindres détails. Un luxe sûr de lui et sans ostentation.