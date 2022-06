Propriété légale

Le site internet exploité à l'adresse www.biensuratelier.com est la propriété des sociétés BIENSÜR Architecture et BIENSÜR Graphisme. Ce site est en outre une œuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Il comporte des textes, images, photographies, illustrations, logos, eux-mêmes protégés par des droits de propriétés industrielle et intellectuelle. L'usage par l'internaute du site www.biensuratelier.com est strictement réservé à un usage privé- le droit d'utilisation par l'internaute étant limité à la consultation des informations figurant sur le site. Toute utilisation, reproduction, téléchargement total ou partiel du site www.biensuratelier.com, ou de l'un de ses éléments textes, images, photographies illustrations, logos sans l'accord de son propriétaire ou du titulaire des droits est en conséquence interdite, à l'exception de la copie privée réalisée à des fins personnelles et non commerciales.

Toute infraction au présent article est susceptible d'être pénalement et civilement sanctionnée par l’article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, notamment au titre de la contrefaçon et entraînera le cas échéant le versement de dommages et intérêts avec une peine encourue de 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.