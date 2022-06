GK ART est une société spécialisée dans la confection et la production de tapisseries d’art et coussins de décoration en gobelin, mais également de sacs à main en cuir et gobelin. Cela fait maintenant plus de quarante ans que nos ateliers sont établis en Belgique. Quant à la section vente GK ART, celle-ci vient à peine de souffler sa première bougie et vous garantit d’ores et déjà le meilleur rapport qualité prix. GK ART, c’est l’art rendu accessible à tous.

GK ART is a company specialised

in the production of tapestries and decorative cushions made of gobelin fabric. It also manufactures leather and gobelin handbags. The company’s workshops have been operating in Belgium for over forty years whereas its sales department has just celebrated its first birthday. Yet, it already assures you the best price-quality ratio possible. GK ART, art made available to all.