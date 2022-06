WallUP est une entreprise de paysage d'intérieur. Nous sommes spécialisés dans l'aménagement végétal de vos espaces, qu'ils soient privatifs ou publics. Nous utilisons la nature pour sublimer vos lieux de vie ou pour créer l’identité végétale de votre entreprise.

Notre démarche créative et notre recherche constante de nouveautés nous permettent de proposer des solutions originales et sur mesure: murs végétaux, paysages d'entreprises, jardins et arbres d'intérieur, mobilier, enseignes et sculptures végétales...