L'atelier boutique de Fabienne Gilles vous accueille du mardi au samedi. Fabienne Gilles crée des céramiques qu'elle décore ou modèle. Les personnages qu'elle invente sont naïf tendre et très vivant. Les pièces utilitaires pourront vous ravir par leurs couleurs et leur fonctionnalité. Les pièces uniques modelées ou décorées égaieront vos intérieurs. Fabienne Gilles travaille sur commande et peut réaliser des pièces sur le thème que vous désirez.