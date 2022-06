Propriété légale

Qu'est ce que la fouta ?

Linge multi-usages, la fouta a traversé les époques et les cultures. Venue d’Orient, l’étoffe a pris ses quartiers en Tunisie où elle est encore très prisée. Les femmes tunisiennes l’emploient en guise de drap de bain lors des séances de hammam, notamment pour se couvrir le corps ou s’allonger sur les pierres chaudes. La fouta se réinvente La fouta a rapidement conquis les pays occidentaux. Plus légère qu’une serviette éponge et plus absorbante, l’étoffe est devenue un accessoire de plage indispensable. Mais ce n’est pas là son seul atout !

La fouta séduit par sa simplicité chic, son esthétisme et sa douceur. Jetés de lits, coussins, rideaux… Fouta Futée détourne l’étoffe et en fait le complice de votre intérieur. Uni, rayé, ou à franges, nos tissus arborent des coloris frais, parfaits pour donner à votre maison un charme cosy aux teintes ethniques. D'où viennent nos produits ? Toutes nos collections sont dessinées par nos soins et confectionnées dans nos ateliers tunisiens. Pays d’adoption de la fouta par excellence, la Tunisie a su perfectionner les méthodes de tissage de l’étoffe jusqu’à devenir la référence en la matière. Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre parler de « fouta tunisienne ».