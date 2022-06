FontanaArte, société Italienne basée à Milan et créée en 1932 par le célèbre architecte Gio Ponti, est un acteur incontournable dans le secteur des arts décoratifs et surtout éditeur de luminaires et mobilier contemporains. De nombreuses personnalités du design comme Pietro Chiesa, Max Ingrand ou Gae Aulenti se sont succédées à la direction artistique de l’entreprise et ont signé de nombreuses créations iconiques restés encore aujourd’hui des bestsellers à part entière