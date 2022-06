Un projet qui est né en Rhône-Alpes de la rencontre de plusieurs industriels et d’un designer œuvrant dans les milieux de la métallurgie et du Bois. Pendant plusieurs années, l’entreprise développe en collaboration avec de grandes marques des collections de meubles destinés à l’événementiel et à l’aménagement d’espace de vie.

Installée entre Grenoble et Valence, dans le Vercors, au milieu des Noyers producteurs de la célèbre Noix de Grenoble, FH mobilier poursuit ses associations de Bois et de Métal et édite depuis 2014 une collection de meuble variés

Pour sa première participation à Maison&Objet en Janvier 2015, FH a présenté une ligne en pur Noyer de la Vallée de l’Isère . Les structure en acier protégé par vernis noir, viennent souligner la richesse et la diversité des jeux de nervures de ce noyer bien particulier.

FH Mobilier, Une société installée au cœur de sa matière première qui vous propose un meuble aussi intemporel qu'unique.