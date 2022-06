Joceran Designs, artisan d’art issu l’école nationale d’osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot, fusionne tradition et design moderne.C’est dans cette fusion de matériaux comme le bois, l’osier, le métal, le Plexiglas et la technologie des LEDs que ces créations voit le jour.Que ce soit pour promouvoir votre entreprise, ou ses produits, d’une manière unique et mémorable ; ou peut être juste le désir de donner une ambiance différente à votre maison. Un produit unique, fait de mains d’artisans qui vous fera sortir du lot.Joceran Designs est à votre disposition.