Décoratrice d'intérieur à Paris, Patricia François vous conseille et vous accompagne dans vos projets de rénovation et de décoration. Pour vos lieux professionnels (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes, restaurants,...) ou privés, elle saura vous guider dans vos choix de couleurs, votre aménagement d'espace tout en sélectionnant des produits sains, respectueux de l'environnement et de la qualité de l'air intérieur.