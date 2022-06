Depuis toujours, les bougies accompagnent notre quotidien. Source de lumière, elles ont également longtemps servi à la mesure du temps. Ainsi la bougie, objet d’histoire et de tradition, fut la source d’inspiration de nos deux créateurs : un entrepreneur et un designer. Leur rencontre, leur parcours, leur passion ont permis la création d’un univers invitant à l’évasion : eBougie.

eBougie va au delà du concept de la simple bougie. Une eBougie, c’est un accessoire de décoration créateur de magie olfactive. Nous devons ce savoir-faire au travail et aux recherches de notre “nez”, originaire de la célèbre ville de Grasse. Nos deux créateurs, ont souhaité participer au rayonnement du “Made In France” en respectant les traditions, l’artisanat et le savoir-faire français. Ainsi plus qu’un choix, nos deux créateurs ont pris un engagement, celui de proposer un produit 100 % français. Ebougie, c'est la bougie parfumée décorative à l’esthétisme travaillé, au graphisme surprenant. Un objet unique à offrir ou à s’offrir. Du rêve, des voyages, de nouveaux concepts... Il ne manque plus que vous pour allumer la flamme d’une eBougie.