Strapontin crée des objets ludico-déco, source de bonne humeur pour toute la famille.

Made in France de la conception à la fabrication, nos produits sont à l’image de cet objet aussi étonnant qu’est le strapontin : beaux et originaux, astucieux et toujours utiles. Pouf, coussin, housse de matelas lit bébé, rangement, cadre photo, protege cahier, protege carnet de santé,