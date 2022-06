Florent Albinet est né en 1983 en France.

Diplomé de l'école Boulle en 2004 dans l'atelier de monture en bronze, il poursuit ses études en design à l'ESAD de Reims où il obtient en 2008 son diplôme avec les félicitations du jury.

En 2012, il intègre la résidence des ateliers de Paris où il crée son propre studio.

Proche des techniques artisanales d'atelier comme des processus industriels, il développe un attrait particulier pour l'architecture navale, depuis ses aspects des plus sommaires au plus techniques, du radeau au voilier, en passant par la bouée. Il envisage l'élément marin comme un nouveau champs d'investigation et d'expérimentations basé sur un savoir-faire, une maîtrise technologique et une culture spécifique. L'atelier qu'il développe s'articule autour de projets liés à l'événementiel, à l'hôtellerie ou à des infrastructures côtières.