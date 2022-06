Tour à tour photographe, graphiste & décorateur

de spectacle, j’ai créé la société COOLFABRIK

en 2007 pour proposer mon savoir faire en décoration et agencement.

Mon parcours professionnel me permet de vous proposer une approche esthétique et technique, et de vous guider dans vos choix.

Je travaille essentiellement le métal mais n’hésite pas à le marier à d’autres matériaux : bois, pierre, verre, béton… pour des réalisations parfois inattendues.

J’aime la surprise, le détournement et la nouveauté.

Je vous propose des réalisations sur mesures,

des pièces uniques ainsi que de la petite série

Je suis à votre écoute pour élaborer avec vous chaque projet, choisir l’esthétique et les solutions

technique en fonction de chaque contexte.

De l’ébauche sur croquis, plans à l’échelle au projet fini, je maitrise toutes les étapes de la réalisation.

Tout projet commence par un échange large avec le commanditaire et permet d’établir ensemble une manière de travailler. Je suis force de proposition dans mon style et mon univers et suis à l’écoute de vous goûts et choix. Vous établissez alors vos propres limites car je n’en ai guère.