Créée en 2009 par la société Solution-D, la marque Jumbo Bag a su s'imposer en quelques années comme un leader incontournable dans la distribution de poufs et de coussins géants en France.

Riche d'un catalogue comprenant plus d'une centaine de références, les produits Jumbo Bag sont réalisés avec des matériaux de haute qualité permettant de proposer le meilleur rapport qualité / prix du marché. La collection se compose de produits indoor/outdoor, réalisés en Polyester et doublés de PVC pour leur assurer une parfaite imperméabilité, de produits indoor alliant des matières modernes à un design recherché, et depuis 2014, des poufs pouvant être utilisés en piscine. Les billes de polystyrène entières 100% vierges et à mémoire de forme qui garnissent tous les poufs et coussins de la collection sont produites directement dans l'usine allemande où tous les poufs sont réalisés, et ne contiennent ni poussières ni additifs.

Jumbo Bag évolue, innove et se renouvelle au fil des saisons. En 2014 toujours, la marque lance une série de modèles imprimés design et originaux, réalisés avec des imprimantes révolutionnaires permettant un rendu impeccable sur le matériaux d'origine du coussin géant The Original. La collection va ainsi encore s'agrandir et proposer un choix toujours plus varié. Outre le marché français sur lequel la marque est déjà largement implantée, sa notoriété lui permet aussi de s'exporter en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, et des projets d'expansion prévoient de l'amener outre Atlantique, voire de l'autre côté du globe.