Depuis 1998, l'Agence ATHOME travaille et développe le thème de l'habitat sous toutes ses formes.

Eco construction, nrt 2012, développement durable, santé... Ces mots traduisent une démarche en accord avec notre environnement . Un projet doit faire aujourd'hui plus qu'hier l'objet d'attentions particulières et d'une approche conceptuelle raisonnée. L’agence répond à la demande croissante d’habitats « A VIVRE », respectueux de la qualité de vie & de l’environnement.