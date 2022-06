Fridging est un rêve, une réalité... un projet souhaitant accompagner des artistes de la mode et du design dans leur envie d'expansion.

Cherchant des tendances, Fridging est un dénicheur de talents, un facilitateur. Du talent concentré au même endroit !

Fridging est là pour procurer des rencontres heureuses entre créateurs et nouveaux marchés, et faire de l'expression de chaque artiste et de chaque création une aventure pérenne. Mais Fridging est surtout un rassemblement d'artistes hors du commun qui maîtrisent des matières nobles et créent des designs mariant les lignes de la nature à de la matière brute en favorisant des rencontres entre créateurs où chacun est autonome dans sa démarche artistique mais fort de la synergie créative du groupe. Fridging est une structure fédératrice visant à catalyser le potentiel de chaque créateur avec un souhait commun.